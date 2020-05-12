أخبار مصر | "أمطار رعدية وحرارة".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشأن حالة الطقس في هذا الموعد (بيان)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمطار رعدية وحرارة".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشأن حالة الطقس في هذا الموعد (بيان) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"سقوط أمطار، رعد وبرق، موجة شديدة الحرارة".. هكذا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، من صباح الغد حتى الاثنين المقبل.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، مساء اليوم، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

أخبار الطقس.. سقوط أمطار متفرقة على هذه المناطق

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"سقوط أمطار خفيفة"، هكذا أكدت هيئة الأرصاد الجوية، بحدوث ذلك بشأن سقوط ذلك على مناطق متفرقة من الوجه البحري يوم الأحد المقبل.

حالة الطقس في مصر

وعن حركة الرياح، أوضحت الهيئة، أنها تنشط خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

حالة الطقس.. ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية شديدة

وعن ارتفاع درجة الحرارة بشكل شديد، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبار من صباح الغد حتى الاثنين المقبل، تتعرض القاهرة الكبرى أي محافظات "القاهرة، الجيزة، والقليوبية"، إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة "موجة شديدة"، واعتبارا من يوم الجمعة نتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق، وتنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة.