أخبار مصر | رئيس البرلمان يستدعي إلهامي عجينه للتحقيق في واقعة مستشفى شربين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يستدعي إلهامي عجينه للتحقيق في واقعة مستشفى شربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء استدعاء النائب إلهامى عجينة للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيسه والوكيلين لسماع أقواله فى واقعة مستشفى شربين.

وأكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس يحترم ويقدر دور الأطقم الطبية وجيش مصر الأبيض خلال الأزمة التي تعيشها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" الأحد، أن النائب إلهامي عجينة ما كان يجب أن يتعامل بأسلوب حاد وغير مناسب مع أطباء مستشفى شربين حتى في حالة وجود جوانب تقصير داخل المستشفى، لافتًا إلى أن الدور الرقابي هو أحد أهم أدوات أعضاء مجلس النواب وإن هناك فارق بين ممارسة الدور الرقابي وافتعال المشاجرات في المصالح الحكومية.

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وقالت النقابة العامة للأطباء، إنها ترفض ما قام به عضو مجلس النواب إلهامى عجينة، خلال اقتحامه لمستشفى شربين فى صحبة مجموعة أحضرها معه لعمل دعاية انتخابية، وقيامه بالتعدى اللفظى على الفريق الطبى وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدى على حرمة المرضى وتصوير للملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا .

وأضافت النقابة العامة للأطباء، فى بيان،: كما قام عضو مجلس النواب، بنشر فيديو لذلك على صفحته مما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم، مشيرة إلى أنها بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد عضو مجلس النواب، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب، مؤكدة على تقديمها كل الدعم للأطباء ضد كل أشكال التعسف.

وأشارت إلى أن ذلك فى الوقت الذى يواجه فيه جموع الأطباء الموت يوميًا فى كل المستشفيات بصدور مفتوحة وبقلب جسور لا يعرف الخوف، وضمير لا يعرف التخاذل والهروب من المسئولية مهما كانت الظروف، فقد اضحى واضحًا للجميع من كم الإصابات والوفيات التى تلحق بالطواقم الطبية مدى خطورة الوضع الذى يعملون فيه فى ظروف عمل صعبة وتعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى بل وضعف التقدير المادى لهم مقابل تضحياتهم بحياتهم لعلاج أبناء الوطن.