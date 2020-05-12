شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوجه بربط مدينة برنيس بالشبكة القومية الموحدة قبل عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركتي المصرية لنقل الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء بتكثيف العمل على مشروع ربط مدينة برنيس على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وشدد الوزير على ضرورة نهو الأعمال وربط مدينة برنيس لأول مرة في التاريخ بالشبكة القومية الموحدة لكهرباء مصر، وذلك عقب الاحتفال بربط مدينة مرسى علم السياحية جنوب شرق مصر لأول مرة بالشبكة القومية الموحدة لكهرباء مصر.

واستعرض الوزير مع المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تفاصيل استكمال أعمال مشروع الربط وإجراءات ربط محطة المحولات المتنقلة العملاقة جهد 220 كيلو فولت التي تم إقامتها في مدينة برنيس بخط الربط الكهربائي جهد 220 كيلوفولت بطول 150 كيلومتر.

من جهتها، وفرت شركة المصرية لنقل الكهرباء فرقا فنية على أعلى مستوى لتكثيف العمل المشترك مع طواقم العمل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء لتحقيق ربط مدينة برنيس كهربائياً بالشبكة القومية الموحدة لكهرباء مصر قبل عيد الفطر المبارك.