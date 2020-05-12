شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يوجه بتطبيق إجراءات مواجهة «كورونا» تجاه مرضى «بحوث أمراض العيون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون، صباح الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ودكتور شريف كراوية رئيس المعهد، وأعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المعهد خاصة خلال الفترة الحالية في مساندة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبًا بإعداد إحصائية حول النشاط العلمي للمعهد ودوره في مجابهة فيروس «كورونا»، مشددًا على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تتخدها الدولة تجاه مرضى العيون، الذي يقوم المعهد بعلاجهم.

وأشار عبدالغفار إلى أهمية الغرض الذي أنشئ المعهد من أجله وهو خدمة البحث العلمي بجانب الهدف العلاجي والطبي للمعهد، مشيرًا إلى أهمية إجراء الخطط البحثية.

من جانبه أكد دكتور شريف كراوية أن المعهد يهدف إلى تقديم بحث علمي حقيقي يفيد المواطن المصري من الناحية العلاجية، مشيرًا إلى أهمية تسويق الأبحاث العلمية بما يخدم أهداف خطة التنمية في مصر.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي وتعيين عدد من الباحثين بوظيفة أساتذة وباحثين حيث تتوافر لهم الدرجات والتمويل.

كما وافق المجلس على ترشيح اللجنة المختصة لاختيار رئيس المعهد القادم.

ووافق المجلس أيضًا على وضع ضوابط جديدة لصرف مكافأة النشر الدولي المتميز، وكذلك وضع قواعد لصرف الرعاية الاجتماعية للعاملين بالمعهد.

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كما وافق المجلس على تشكيل لجنة للجوائز بالمعهد على أن تقوم تلك اللجنة بإعداد لائحة، وعرضها في الاجتماع المقبل.

واستعرض المجلس الموقف النهائي لتشكيل قوائم اللجان العلمية للترقيات لأعضاء هيئة البحوث.