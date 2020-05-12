شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تصويت لرفض اختيار توكل كرمان فى مجلس حكماء فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نشطاء عن حملة تصويت لرفض قرار إدارة فيس بوك، باختيار الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن المجلس الأعلى للحكماء فيس بوك للإشراف على المحتوى، وقال النشطاء الموقعون على التصويت فى بيان:"نحن الموقعون أدناه على هذه العريضة نؤكد ابتداءً انزعاجنا وتعجبنا ومعارضتنا للطريقة التى قررت إدارة "فيس بوك" أن تنتهجها لاختيار المجلس الأعلى للإشراف على المحتوى وهو الأمر الذى كان من المتوقع أن يقوم على أسس ديمقراطية وتشاركية تمكن مستخدمى المنصة من اختيار من يمثلهم ليشرف على المحتوى الذى يشاركه المستخدمون بدلاً من فرض الأمر عليهم".

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وتابع البيان: نعلن رفضنا التام لقيام إدارة فيسبوك بتعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيسبوك أو ما تطلق الشركة عليه "مجلس الإشراف على المحتوي" فلا هى تمثل الشارع اليمنى ولا هى تمثل الشارع العربى وإنما هى واجهة لتحزبات فكرية وأيديولوجية تتنافى تماماً مع ما يتطلبه هذا المنصب من الحيادية والشفافية واحترام الشعوب وهو ما يحظى به المئات من الشخصيات العامة العربية بخلاف توكل كرمان التى يضرب اختيارها نزاهة وسمعة مجلس الإشراف على المحتوى فى مقتل ويفقدنا نحن مستخدمى الفيس بوك كل ركائز الثقة تجاه هذه المنصة.

وأوضح البيان أن اختيار كرمان إنما يدل عن جهل تام بطبيعة الواقع السياسى والاجتماعى العربى الذى تمثل فيه كرمان كل أدوار مساندة النُظم الإرهابية والعبث بمقدرات الأوطان والتحريض على العنف وهو ما يتعارض بالكلية مع قيم "فيسبوك" كمنصة افتراضية ترحب بالتنوع وتدعم قيم احترام الآخر ونبذ العنف، لافتا إلى أن كرمان إذ تمثل فهى تمثل الإزدواجية بعينها فكيف لناشط فى مجال حقوق الإنسان أن يغض الطرف عن مقتل الآلاف من المدنيين فى محيطها العربى على أيدى من تدعمهم وتؤيدهم

واستطرد البيان: إعلاءً لقيم الديمقراطية، فإننا نناشد "فيسبوك" بالالتفات إلى آراء مئات الآلاف من الموقعين على هذه العريضة والذين يرفضون رفضاً قاطعاً اختيار من يتسبب فى محنة لأوطانهم ليراقب ويفصل فى محتوى ما يكتبونه ما يضرب بعرض الحائط كل ثقة بين فيسبوك ومستخدميه.