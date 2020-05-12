شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تلقى القبض على مسئولين بالضرائب وإسكان بنى سويف بتهمة الرشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة الفساد والتهرب الضريبى من سداد مستحقات الدولة ألقت الهيئة القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، عقب حصوله وتقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مصنع للبلاستيك مقابل قيام المتهم بالإخلال بواجبات وظيفته بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المصنع بمبلغ 750 ألف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما .

‏كما اُلقى رجال الرقابة الإدارية القبض ايضًا على كبير مهندسين بدرجة مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بنى سويف، عقب حصول المتهمة على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند اليهم بعض المشروعات من مديرية الاسكان، وذلك مقابل قيامها بتسهيل إجراءات صرف باقى المستحقات المالية المستحقة للمقاول عن أعمال ترميم مستشفى الإغاثة بالمحافظة والبالغ قيمتها بحوالى 250 الف جنيه، وكذلك تسهيلها اعتماد الأعمال المُنفذة له عن عملية ترميم مستشفى الرمد، وبعرض المتهمة على النيابة العامة امرت بحبسها ‏اما فى إطار استمرار جهود هيئة الرقابة الادارية فى مجال الرقابة على الاتجار بالمستلزمات والأدوات الطبية المغشوشة، والسلع الغذائية الفاسدة، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظات فقد تم ضبط عدد 17571 كمامة و٢٧٥٠ قفاز طبى، و٢٠٣٨٨٤ سرنجة مجهولى المصدر، بالإضافة إلى ٨٦٣٢ لتر من مادتى الكُحل والكلور، و١٤١٢ كيلو من مادتى الفزلين والجلسرين، و٥٠٠ عبوة من الجيل، ٢٧٩٣ قرص ادوية مخدرة، كما تم ضبط حوالى ٨ طن اغذية منتهية الصلاحية، وعدة ورش لتصنيع الاغذية الفاسدة مجهولة المصدر، والمستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات وذلك بمحافظات ‏كل من (الغربية والمنوفية وأسيوط والشرقية والدقهلية) حيث اتُخذت جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المضبوطة وعرض المخالفين على النيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.