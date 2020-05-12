الوطنية للإعلام: آخر دخول لضحية كورونا بقطاع الأخبار لمبنى ماسبيرو 19 مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، أن أخر دخول للزميلة رشا حلمي الجعفري المحاسبة بقطاع الاخبار مبني ماسبيرو، والتى توفيت بفيرو كورونا، كان يوم 19 مارس، وذلك لمنحها إجازة استثنائيه للأمراض المزمنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث كانت تعالج الزميلة من امراض السكر والتهاب مزمن بالكبد وأنه يوم الاحد الماضي دخلت الزميله مستشفي حميات إمبابه وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجه الاصابه بفيروس كورونا وتوفيت صباح اليوم . ونعت الهيئة الوطنية للإعلام ببالغ الحزن الزميلة الراحله، داعيه الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها وزملائها الصبر والسلوان . Advertisements وأوضحت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام أنها كانت تتابع حاله الزميلة منذ دخولها المستشفى وفي تواصل دائم مع زوجها وتم اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والمتبعة بمبنى الوطنية للإعلام.

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