شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات قصر العينى: جميع أطباءنا بخير ويمارسون عملهم فى خدمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، أن جميع مدراء مستشفيات قصر العينى ونوابهم بصحة جيدة ويمارسون عملهم فى خدمة المرضى علاج مصابى فيروس كورونا المستجد، مضيفا فى تصريحات خاصة، أن جميع الأطباء يواصلون عملهم بكل حماس لخدمة مرضى قصر العينى بطاقة المستشفيات ومنها مستشفى قصر العينى الفرنساوى التى تم تخصيصها كمستشفى عزل لمرضى كورونا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة .

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أنه يتم إجراء عمليات تعقيم وتطهير لكافة المستشفيات وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة بوزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع مدير مستشفيات قصر العينى تصريحه بالقول: نحن جميعا فى خدمة أبناء الوطن الحبيب وتقديم العلاج للمرضى .

وصل إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، فجر أمس، الفوج العاشر، من المصريين العائدين من الكويت، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم، وكان في استقبالهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والذي استقبلهم بالورود.

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واطمأن الدكتور محمد عثمان الخشت، على عملية تسكينهم، وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوفرة على أبواب ومداخل المدينة، ووجه بتوفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات لهم، وتوفير كافة سبل الراحة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.

وكانت جامعة القاهرة استقبلت حتى أمس 10 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم، حيث تم إعداد عيادة طبية متكاملة في المدينة الجامعية على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية.