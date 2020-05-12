شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شيرين فراج عضو مجلس النواب بفيروس كورونا وعزلها بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ قطاع الطب الوقائي الأمانة العامة لمجلس النواب بإصابة النائبة الدكتور شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعزلها بمستشفى القصر العيني الفرنساوي بعد أن ثبتت إيجابية التحليل. وتداول النواب على جروبات الواتس بينهم خبر إصابة النائبة وتم التنبيه على النواب الذين خالطوا النائبة بعزل أنفسهم 14 يوما

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