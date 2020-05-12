الولايات المتحدة تسجل 1746 وفاة و18 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة جونز هوبكنز اليوم الثلاثاء، تسجيل 1746 وفاة ليرتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد 19 إلى 82,555 حالة، و18496 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,395,026، بينما تعافى 263,641 بعد تماثلهم للشفاء، وتجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم 290 ألف حالة، فبحسب worldometers، تم تسجيل 290.442 ألف حالة، بينما تعافى 1.556.400، بعد تماثلهم للشفاء، وتسجيل 4.310.355 حالة حتى كتابة التقرير.
وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية اندرو كومو في إفادة صحفية اليوم، الثلاثاء، تسجيل 195 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية، وكان الرئيس الأمرىكى دونالد ترامب، أكد الثلاثاء، أن حجم الاختبارات لجائحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، هو الأفضل فى العالم، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات تنخفض فى معظم أنحاء العالم.
وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"اختباراتنا هى الأفضل فى العالم، بفارق كبير، الأرقام تنخفض في معظم أنحاء بلادنا، التي ترغب فى إعادة فتح الأعمال وتعود مرة أخرى، إنه يحدث بأمان!".
وتابع ترامب فى تغريدة أخرى قائلا :"الشعب الأمريكى مقاتل".
وفى سياق آخر قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن التوقعات بشأن شركات الطاقة الأمريكية تتحسن بعد قرار السعودية خفض إنتاجها من النفط، مما دعم بدوره أسعار الخام العالمية.
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