شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وعاهل البحرين يبحثان هاتفيا جهود البلدين لمكافحة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى ملك البحرين.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، وذلك فى إطار المسيرة المتميزة للتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن بحث تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
كما تم خلال الاتصال التباحث بشأن جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق المشترك فى هذا الإطار من خلال تبادل أفضل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.
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