شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتفكر تسافر فى العيد.. اعرف هتحجز القطار إزاى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة السكة الحديد الاستعداد لفترة تشغيل عيد الفطر المبارك في محاولة لاستيعاب الأعداد المتوقع سفرها خلال العيد باستخدام القطارات، ونرصد كل ما تريد معرفته عن فترة تشغيل قطارات العيد وكيفية حجز المقاعد ومواعيد قطارات العيد خلال التقرير التالى:

ـ الدفع بعدد من القطارات الإضافية خلال الأسبوع السابق للعيد.

ـ القطارات الإضافية ستكون بجانب القطارات العاملة حاليا

بسبب الظروف الحالية هيئة السكة الحديد تعمل حاليا وفق جداول تشغيل مؤقتة

ـ تتضمن الجداول المؤقتة إيقاف تشغيل القطارات خلال الفترة من 9 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالى.

ـ فترة حظر التجوال لمدة 9 ساعات يوميا تفرض على هيئة السكة الحديد نظام تشغيل معين خصوصا بخطوط الصعيد.

ـ تغيير قواعد الحجز خلال العيد بالنسبة للوجه القبلى سيكون قبل السفر بـ 24 ساعة فقط بدلا من 14 يوما.

ـ نظام الحجز حاليا يدوى وليس آليا بسبب تغيير مواعيد القطارات والعمل بجداول تشغيل مؤقتة.

ـ لا يتم الحجز عبر برنامج الحجز المركزى باستخدام الكمبيوتر سوى لقطارات الوجه البحرى فقط

ـ يستمر العمل بنظام الحجز اليدوى خلال فترة العيد لطرح مقاعد القطارات قبل السفر بـ 24 ساعة فقط

ـ الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى بعدد 4 تذاكر للراكب كحد أقصى

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ـ يستمر خلال فترة تشغيل العيد غلق منافذ الحجز الخارجية وقصر الحجز على شبابيك محطتى القاهرة والجيزة والمحطات الرئيسية.