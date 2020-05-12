شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 290 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم 290 ألف حالة، فبحسب worldometers، تم تسجيل 290.442 ألف حالة، بينما تعافى 1.556.400، بعد تماثلهم للشفاء، وتسجيل 4.310.355 حالة حتى كتابة التقرير.

فى غضون ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، وصول إجمالى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى إفريقيا إلى أكثر من 66 ألف حالة حتى صباح اليوم، فيما بلغ إجمالى الوفيات أكثر من 2300 حالة. Advertisements

وقال مكتب المنظمة الإقليمى لقارة إفريقيا، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أكثر من 66 ألف حالة (كوفيد-19) مؤكدة فى القارة الإفريقية، مع أكثر من 22 ألف حالة تعافى، و2300 حالة وفاة".

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