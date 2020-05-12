شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: انتهاء تنفيذ كوبرى مديرية بنى سويف أعلى السكة الحديد نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولته التفقدية بمحافظة بني سويف لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل، بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل حيث تفقد الوزير يرافقه محافظ بني سويف مشروع إنشاء كوبري المديرية ببني سويف فوق مزلقان السكة الحديد والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه وطوله 540 متر وعرضه 8 متر والذي تنفذه النيل العامة لانشاء الطرق احدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وأطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن يتم تكثيفها لسرعة الإنجاز ليتم الإنتهاء من المشروع نهاية أغسطس القادم، مضيفا أنه سيساهم في تحقيق السيولة المرورية و فك الإختناقات المرورية ومنع التكدُّس في ميدان المديرية الذي يعتبر من أكثر ميادين المحافظة كثافة.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بكوبري المديرية أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا المشروع

يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإقامة كباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة بهدف حل الاختناقات المرورية وتسهيل انتقال المواطنين وتأمين عبورهم فوق المزلقانات وتأمين مسير القطارات مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عدد 33كوبري أعلى المزلقانات كمرحلة أولى

وأوضح وزير النقل أن الهيئة العامة للطرق والكباري تنفذ حاليا 254 عمل صناعي (160كوبري و94 نفق) على مستوى الجمهورية سواء ضمن مشروعات محاور النيل او على الطرق الرئيسية أو كباري علوية أو محاور ربط الموانئ البحرية بشبكة الطرق لفك الاختناقات المرورية وتحقيق انسيابية مرورية للمركبات والأفراد.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات، ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" لافتا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل، موضحاً أنه قد أصدر توجيهات مشددة بتعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحاً، وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.