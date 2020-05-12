شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 26991 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عدد الوفيات بفيروس كورونا فى فرنسا من تخطى حاجز الـ 26 ألف وفاة، بحسب worldometers، حيث تم تسجيل 26991 حالة وفاة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، ووصل عدد الإصابات إلى 177,423 حالة، بينما تعافى 56,724 حالة بعد تماثلهم للشفاء.

فى غضون ذلك، طلبت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو، أن يكون ارتداء الكمامة إلزاميا في الحدائق والمنتزهات التي تنوي إعادة فتحها "للتنزه"، و"في جميع شوارع العاصمة الفرنسية".

وكتبت رئيسة البلدية الإشتراكية في تغريدة على تويتر وفق " فرانس 24 " "مراعاة لاحتياجات الباريسيين، أجدد طلبي بفتح الحدائق والمنتزهات شرط التزام ارتداء الكمامة في المنتزه، وفي جميع شوارع المدينة كذلك، لأن باريس مدينة مكتظة جدا".

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منذ بداية فك العزل الاثنين، أصبح ارتداء الكمامة إلزاميا في وسائل النقل العام، ولكن ليس في جميع الأماكن العامة، حتى وإن أوصي بذلك.

وكانت البلدية ذكرت في بيان الجمعة أنهه نظرا لتصنيف المدينة في المنطقة الحمراء وبائيا "يفرض الحفاظ على إغلاق الحدائق والحدائق حتى إشعار آخر".

وأكد وزير الصحة أوليفييه فيران الثلاثاء "لن نفتح المتنزهات والحدائق في باريس وإيل دو فرانس وكذلك المناطق الأخرى المصنفة باللون الأحمر".

وأوضح أنه "قد يكون من المغري، بسبب الشمس، أن يتجمع الناس دون الالتزام بمجموعات من عشرة أشخاص".