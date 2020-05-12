شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس إلى الإثنين وسيول بالصعيد وسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارا من الخميس المقبل وحتى الاثنين 18 مايو على الأقل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس ، وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد المقبل وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن القاهرة الكبرى ، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى اعتبارا من الخميس وحتى الاثنين 18 مايو على الأقل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الاثنين 18 مايو من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة .

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ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة كما يلى :



