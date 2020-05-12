شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس فى يوم التمريض: يقدمون أسمى معانى التضحية لرعاية المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بخالص التھنئة لكل ممرضى وممرضات مصر في الیوم العالمي للتمریض. Advertisements وكتبت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تلك الأیدى الطیبة التى تجسد بعملھا أسمى معانى التضحیة والرحمة فى سبیل رعایة المرضى وإعانتھم، فھم عون وسند لوطنھم فى أشد الظروف محنة، وقد ضربوا المثل العظیمة فى العمل الدؤوب، وتقدمھم فى الصفوف الأولى لمواجھة انتشار فیروس كورونا بشجاعة وإیثار لا مثیل لھم".

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