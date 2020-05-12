شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال يواجهون الموت.. "متلازمات كورونا" تصيب 38 طفلا أمريكيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق تنتاب القائمين على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما ظهر إصابات قوية وبشدة بالتهابات يعتقد أنها من مضاعفات وباء كورونا وأحد تحوراته ضحيتها أطفال.

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، إن 38 طفلاً في المدينة أصيبوا بمتلازمة التهابية جديدة والتي يعتقد مسئولو الصحة أنها مرتبطة بالاستجابة المناعية لـCOVID-19.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن العدد يعتبر أكثر من ضعف الحالات الـ 15 التي حذرت منها إدارة صحة المدينة في بيان للعاملين بالرعاية الصحية.

ويمثل المرض الجديد جانبًا مثيرًا للقلق لوباء Covid-19، الذي نجا منه الأطفال، وقال حاكم الولاية أندرو كومو إن ثلاثة أطفال توفوا بسبب الالتهاب بينهم طفل في نيويورك وإنه جاري التحقق في 85 حالة محتملة.

وقال د. هوارد زوكر، مفوض الصحة بالولاية، إنه من بين الأطفال الثلاثة اثنان في سن المدرسة الابتدائية وأحدهما مراهق، عاشا في ثلاث مقاطعات مختلفة ولم يكن لديهما تعقيدات صحية موجودة مسبقًا.

Advertisements

اعرف التفاصيل من خلال الفيديو التالى..