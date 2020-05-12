شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر برلمانية: التنبيه على مخالطين النائبة شيرين فراج بالعزل الذاتى 14 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر برلمانية، إنه ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتبعها مجلس النواب، سيتم التنبية علي المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد ثبوت اصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" بالعزل الذاتي لمدة 14 يوم من مخالطتها.

وأضاف المصادرالبرلمانية لـ"الخليج 365"، أن المجلس سيستمر في تطهير وتعقيم القاعة العامة لمجلس النواب وهو الأمر الذي يتم بشكل دوري منذ ظهور فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية للمجلس، بالإضافة إلى التعقيم اليومى لاروقة البرلمان ومقار انعقاد لجانه.

وأشارت المصادر البرلمانية إلى أن الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب المزمع عقدها 17 مايو الجارى لازالت قائمة حتي الآن، موضحا أن الجلسات العامة الأخيرة والتي حضرتها النائبة شيرين فراج كانت منذ 8 أيام مضت، والمخالطين لها لم يظهر عليهم الأعراض.

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وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة المنعقدة في 4 مايو الماضي، بعد الإنتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي من أصل 241 مادة، مع الدعوة لجلسة أخري يوم 17 مايو الجارى.