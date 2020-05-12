شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: عودة المحاكم تدريجيا عقب إجازة عيد الفطر بـ4 إجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل كلًا من المستشارين سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وبدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، وحمادة الصاوى النائب العام، والدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، وعصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية " والذين يمثلون أعضاء مجلس الهيئات القضائية.

وفى بداية اللقاء أشار وزير العدل إلى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل الجهات والهيئات القضائية، وحرص الرئيس على توفير بيئة عمل مناسبة لهم، وكذلك اهتمامه بتطوير أساليب العمل وفق أحدث التقنيات.

ثم تناول اللقاء عددًا من الأمور المشتركة بين هذه الجهات والهيئات، وتم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب أجازه عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا .

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ومن هذه الاجراءات تحديد عدد الحضور فى قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومى لأماكن انعقاد الجلسات.

واختتم البيان أن القضاة على ثقة من حرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة فى تطبيقها، كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات فى نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضى بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل .

وفى نهاية اللقاء وجه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمام سيادته بشئون الجهات والهيئات القضائية وحرص سيادته على تطوير منظومة العمل بها .