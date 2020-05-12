شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي 4 حالات جديدة وارتفاع أعداد «النقاهة» إلى 337 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية «مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19» ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل في مقر المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية إلى ٣٣٧ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وقالت «ميرفت» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – إنه تم تحويل ٦ حالات جديدة الثلاثاء لافتة إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جدًا من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.

وأشارت إلى تعافي ٤ حالات جديدة من مصابي الفيروس في مستشفى العجمي ليصل إجمالي حصيلة المتعافين بالمستشفى منذ 6 مارس الماضي وحتى الآن إلى ١٠٨ حالة.

وقالت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافى واذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافيًا.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.

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