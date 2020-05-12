شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يعقد اجتماعًا لإحكام الرقابة على سلامة الغذاء في الفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، ويمني البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال إحكام الرقابة على سلامة وصحة الغذاء بالفنادق بجميع أنواعها والتركيز على خدمات الضيافة المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية.

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يستقبل الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي هذا التعاون في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية، بالإضافة إلى حرصها على توفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقا للمعايير العالمية.