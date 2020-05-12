شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الأعمال»: 200 مليون موظف حول العالم يفقدون عملهم بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال لؤي زهير، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن أزمة الوباء العالمي كورونا المستجد من المتوقع أن تؤثر سلبا على نحو 200 مليون موظف حول العالم بشكل مباشر وغير مباشر، وتلك وفق تقارير دولية تم نشرها نهاية إبريل الماضي.

وأكد «زهير»- خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة إلكترونية باستخدام تطبيق ZOOM، الثلاثاء، تحت عنوان «التحول الرقمي للشركات مساء أمس- أن الصدمات التي يتعرض لها العالم تستدعي التكاتف والتضافر بصورة جيدة، وهو ما حدث من خلال التحول الرقمي في العديد من القطاعات ولعل أقل القطاعات التي تأثرت هي قطاع التحول الرقمي، وأثر بصورة كبيرة على قطاع البترول، وإيجاد الحلول لاستكمال مسيرة العمل تحولت إلى عالم افتراضي من خلال استخدام التكنولوجيا وهي قادرة على استيعاب التحول وتحتم علينا التطور معها بصورة أسرع وأفضل.

وأشار «زهير» إلى أن الحكومة قادرة على خلق الدافع ودعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولجيا المعلومات وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وهو ماستدعي العمل عليه بصورة أسرع بسبب «كورونا فيروس».

وتناول محمد الصاوي، عضو مجلس الإدارة أمين صندوق الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهمية التحول الرقمي للشركات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي استدعت تعزيز مجالات العمل في سبل التحول الرقمي لاستكمال مسيرة العمل ودعم الاقتصاد حتى لا تتأثر مجالات العمل المختلفة، مضيفًا إلى أن شباب الأعمال ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بالعديد من اللقاءات بهدف بحث إيجاد حلول بمجالات العمل المختلفة في العديد من القطاعات لتخطي الأزمة الحالية والوصول لحلول تساعد على سير العمل بصورة جيدة.

وأشار إلى أن هناك فرصة قوية لدعم التحول الرقمي بسبب الأزمة الحالية، والتي تسببت في تضرر عنيف وقوي في الاقتصاد، في جميع القطاعات، وعلي العكس الأزمة أثرت إيجابيًا في تعزيز التحول الرقمي وتقليل فرص الاجتماعات لأقل من 10%، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة تستدعي تطوير مفاتيح العمل لتحقيق أفضل استفادة من التحول الرقمي والوصول إلية بصورة سريعة وجيدة.

ولفت شريف مخلوف، عضو هيئة التدريس المساعد لكلية الإستراتجية الرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن المخاوف المحيطة بالعالم بسبب أزمة كورونا استدعت التفكير في نقطتين هامين الأولي كيفية النجاة والأخرى تعزيز مجالات العمل والحفاظ عليها بصورة واقعية دون ضرر كبير، ولابد من الاستمرار في العمل لأنها هي الحياة ولابد أن تستمر، مشيرًا إلى أن ثقة العميل هي الأهم في مجالات العمل التي تستند على التحول الرقمي، مضيفًا أن مصر أصبحت قادرة على دعم التحول الرقمي للعديد من الأسباب، والتي أوجدتها أزمة كورونا فيروس، ولدينا بمصر العديد من النجاحات لمؤسسات مختلفة استطاعت النجاح بسبب اعتمادها بصورة كبيرة على التحول الرقمي.

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