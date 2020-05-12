شكرا لقرائتكم خبر عن «أزمات البحر الأحمر» تحذر من سقوط أمطار اعتبارًا من الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفادت الإدارة العامة للأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر بتحذيرات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على سواحل البحر الأحمر وذلك اعتبارا من الخميس المقبل. وأصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة وجميع الجهات المعنية باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة، وتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستدامة في هذا الشأن لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 9,746

تعافي 2,172

وفيات 533

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