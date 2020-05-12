شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي العائدين من السعودية: شكرا للحكومة على الإعاشة المجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت صباح الثلاثاء فترة الحجر الصحي للركاب المصريين الذين كانوا عائدين من السعودية على متن العبارة القاهرة، بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة الـ١٤ يومًا بالمدينة الجامعية لكلية التربية بالغردقة، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت النقل والخارجية والهجرة.

ووجه المغادرون الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي وجامعة جنوب الوادي على تسكينهم وإعاشتهم مجانا بالمدينة الجامعية بالغردقة طوال مدة الحجر الصحي.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فريق طبي من الحجر الصحي قام بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين العائدين من السعودية وثبت خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا وتم السماح لهم بالمغادرة لمحافظاتهم.

كانت صحة البحر الأحمر خصصت فريق طبي مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في المدينة الجامعية والقيام بإجراءات الفحص الطبي، عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحًا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير المدينة الجامعية يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل، وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

كان ميناء سفاجا البحري قد استقبل رحلة بحرية للعبارة القاهرة أقلت ١٥١ راكبًا من المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي.

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