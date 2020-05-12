شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين ينعى وفاة أول مهندس زراعي بفيروس كورونا في نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، وفاة مدير الإدارة الزراعية بنادي الزمالك المهندس رضا خليل، مدير الإدارة الزراعية بنادي الزمالك، والذي وافته المنية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في بيان، الثلاثاء، إن مجلس النقابة يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وتقديم الدعم لأسرته وتوفير فرصة عمل إدارية بالنقابة لأحد أولاده، مشددًا على أن المهندسين الزراعيين هم جنود مصر في التنمية الزراعية وهم جيش مصر الأخضر الذي يحصد الخير لمصر.

وأضاف «خليفة»، أن المهندسين الزراعيين يعاهدون الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواصلة مشروعات التنمية لتنمية الاقتصاد الزراعي لخدمة التنمية المستدامة في مصر، رغم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في ظل أزمة كورونا التي تمر بها البلاد.

وأوضح نقيب الزراعيين أن المهندسين الزراعيين هم جنود مصر وذراعها الممتد لكل أرجاء الوطن للنهوض بمشروعاته مؤكدين العزم على أن مصر ستنجح في السيطرة على الفيروس بتطبيق الإجراءات الوقاية اللازمة للحماية من هذا الفيروس الخطير الذي يهدد كوكب الأرض.

وذكر النقيب أن المهندسين الزراعيين سيواصلون بوعي كامل تنفيذ خطة الحكومة في السيطرة على المرض، جنبا إلى جنب مع جميع الجهات الأخرى من بناء الوطن في جميع القطاعات التنموية، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا رسالة لكل مواطن بأن الانتماء هو حائط الصد لمواجهة المرض ولن يتم ذلك إلا من خلال تنفيذ برامج توعوية للوقاية من كورونا.

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