شكرا لقرائتكم خبر عن اتهمت وزيرة الصحة بـ«إعادة إنتاج المرض».. من هي النائبة شيرين فراج المصابة بـ«كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل فيروس كورونا المستجد إلى مجلس النواب، الثلاثاء، بعد إعلان مصدر برلماني رفيع المستوى إصابة النائبة شيرين فراج بـ«كوفيد 19»، كأول إصابة مسجلة رسميًا لأحد أعضاء البرلمان، فيما تجاوز عدد الإصابات المسجلة داخل مصر حاجز الـ10 آلاف إصابة مؤكدة.

النائبة الدكتورة شيرين فراج هي إحدى الأعضاء المعينين في مجلس النواب، وكانت مرشحة لرئاسة لجنة الطاقة والبيئة، وفي يناير الماضي قدمت استجوابًأ للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أثناء مثولها أمام البرلمان، وقالت إنها توجه «تهمة إلى سيادة الوزيرة، وهي تهمة جنائية تخص الأمن القومي».

أضافت النائبة في استجوابها للوزيرة خلال جلسة مجلس النواب: «يوم 11 ديسمبر 2018 قلت لحضرتك هنا، أمام المجلس، إن هناك إهمالًا في مكافحة العدوى، وسيؤدي إلى انتقال المرض، وإن ربنا كرمنا بسيادة الرئيس يعمل مبادرات رئاسية لاقتلاع مرض فيروس سي، ولإعلان مصر خالية من الفيروس».

تابعت: «أنا قلت وقتها إن وزارة الصحة بتعيد إنتاج هذا المرض، وهي سبب انتشاره، والنهارده بعد سنة تقريبًا، أنا بقول لحضرتك إن في ناس أصيبت وناس ماتت، في مستشفى حميات بني سويف في 25 مواطنًا بيعملوا غسيل كلوي نتيجة إهمال مكافخة العدوى، إيه! هي وزارة الصحة جاية تضيع مبادرة الريس».

كانت النائبة شيرين فراج مرشحة لرئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من منطلق «امتلاكها الكفاءة والمهنية في هذا التخصص، ولما تحمله من أفكار وخطط لوضع وتنفيذ استراتيجيات للتنمية والطاقة المستدامة والمتجددة»، حسبما قالت في وقت سابق من عام 2016.

أثارت شيرين فراج أزمة في إحدى الجلسات العامة للبرلمان، يونيو 2019، بعد أن اتهمت رئيس لجنة الشؤون الصحية بأنه لم يمنحها الفرصة للحديث أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.

حينها، طلب الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية، الكلمة للرد على النائبة، قائلا: «هذا الكلام غير صحيح، وتم النداء على النائبة أكثر من 3 مرات ولكنها لم تكن موجودة»، مضيفًا: «النائبة دائما تفتعل مشكلات أثناء مناقشة مشروعات القوانين».

وتدخلت النائبة شيرين فراج للرد على النائب، قائلة: «عيب اللي بتقوله يا معالي النائب، أنا أرفض اتهامي بافتعال مشكلات»، مشيرة إلى تجاهل دعوة الخبراء والمختصين في المجال أثناء مناقشة مشروع القانون، ما جعل الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، يتدخل لإنهاء الموقف.

عملت النائبة شيرين فراج كأستاذ بقسم الهندسة الكهربية، وهي حاصلة على دكتوراه في الهندسة البيئية، وتشغل مناصب عضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو بجمعية العاملين بالأمم المتحدة، وشغلت مناصب عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عن شعبة الكهرباء عام 2014.

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تولت رئاسة اللجنة العلمية بنقابة المهندسين، وعضوية لجنة القيد والاستشاريين شعبة كهرباء بنقابة المهندسين، وعضو لجان الكود بمركز بحوث الإسكان والبناء، وعضو شبكة أخلاقيات البيولوجيا المتعلقة بقضايا المرأة في المنطقة العربية – اليونسكو.

وعلى مدار 22 سنة، عملت شيرين فراج بإدارة الأعمال والتفاوض بالإضافة إلى الخبرة الأكاديمية وتقديم الخبرة الاستشارية في مجال الهندسة، ومن المجالات التي تدخل في دائرة اهتمامها في العمل العام والمشاركة المجتمعية التلوث البيئى بشتى مجالاته والإشعاعات غير المؤينة وتطوير التعليم الهندسى.

وقال المصدر البرلماني إن النائبة شيرين فراج محتجزة الآن في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وحالتها مستقرة، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية داخل المجلس، وأن وزارة الصحة أكدت ن إجراءات التعقيم داخل البرلمان كافية.