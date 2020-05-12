شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 100 مليون جنيه.. قرية بالبحيرة تدخل مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم رصد نحو ١٠٠ مليون جنيه لتطوير قرية زاوية صقر ضمن مبادرة «حياة كريمة» مشيرًا إلى أن القرى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتى تجرى بها الأعمال فى العديد من القطاعات.

وقرر اللواء المحافظ اعتماد مبلغ دعم اضافي بقيمة 5 مليون جنيه لإنهاء الوصلات المنزلية الخاصة بالصرف الصحي في القرية، ووجه بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد والمواصفات المقررة، والتقى المحافظ عدداً من المواطنين وأهالى القرية والذين عبروا عن تقديرهم لمبادرة حياة كريمة.وشملت الجولة متابعة الأعمال التى يجرى تنفيذها فى القرية فى مشروع الصرف الصحى بتكلفة اجمالية 70 مليون جنيه، والتى تم الانتهاء من خطوط الانحدار بطول 11.5 كم بنسبة تنفيذ 97 ٪ ، ومحطة الرفع بنسبة 82 ٪، ووجه اللواء المحافظ بسرعة توصيل الكهرباء للمحطة خلال أسبوعين، كما تفقد أعمال تطوير وتدعيم شبكة مياه الشرب بالقرية بتكلفة 250 ألف جنيه وتم الإنتهاء من الوصلات المنزلية بنسبة 98%.

وتفقد «المحافظ» أعمال تركيب جرابات كابلات التحول الرقمي بنسبة تنفيذ 35% باعتماد مالي 3 مليون جنيه، وكذلك استكمال أعمال تغطية ترعة العداية باعتماد مالي 2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 95٪، وأعمال مد شبكات الجهد المنخفض بتكلفة 1.25 مليون جنيه، ورصف الشارع الرئيسى بتكلفة 1.6 مليون جنيه، وأعمال تطوير وصيانة مركز الشباب بتكلفة 585 مليون جنيه، وكذلك أعمال تطوير مبنى الوحدة البيطرية بتكلفة 260 ألف جنيه، وأعمال إنشاء مدرسة الشهيد رزق درويش بتكلفة 1.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال إعادة تأهيل 39 منزلاً بالقرية.