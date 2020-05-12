شكرا لقرائتكم خبر عن الكيلو بـ70 جنيه.. لحوم بأسعار مخفضة في طوخ طنبشا من إنتاج مزرعة جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أهمية دعم المشاركة المجتمعية، والمساهمة الفعالة لتوفير مختلف المنتجات الغذائية لتغطية احتياجات المجتمع، معلنا ذبح عدد من عجول التسمين التي يتم تربيتها بمزرعة طوخ طنبشا التابعة للجامعة وبيع اللحوم بمنفذ كلية الزراعة بسعر مخفض بلغ ٧٠ جنيها للكيلو، بأقل من سعر السوق، وعرضها للمجتمع وللعاملين بالجامعة لسد احتياجاتهم من المنتجات الحيوانية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى توفير المنتجات النباتية والألبان والبيض والعسل التي تقدمها الجامعة وبيعها للمجتمع بأسعار مخفضة.

ووجه رئيس الجامعة –بحسب بيان الثلاثاء- بأهمية الالتزام بمعايير السلامة والنظام ومنع الزحام خلال بيع المنتجات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى بين المواطنين خلال عملية الشراء.

كما وجه الشكر لكل من ساهم في هذا العمل وعلى رأسهم الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة وفريق العمل بالمزرعة والمشرفين على بيع المنتجات، ومؤكدا على زيادة حجم المنتجات المقدمة لتوفير مختلف احتياجات المجتمع الغذائية.