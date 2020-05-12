شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء إلهامي عجينة للمثول أمام هيئة المكتب في واقعة مستشفى شربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن الدكتور على عبدالعالل، قرر استدعاء النائب إلهامي عجينة، للمثول أمام هيئة مكتب المجلس، المكونة من الرئيس والوكيلين.

وأوضح «فوزي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه تم الاستماع لأقواله في واقعة مستشفى شربين.