محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي: أعلن مصدر مسؤول بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إصابة النائبة الدكتور شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال المصدر لمصراوي، إنه تم عزل النائبة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد أن ثبت إيجابية تحاليلها. وتداول النواب على مجموعات "واتسآب" نبأ إصابة النائبة، وجرى التنبيه على النواب الذين خالطوها بعزل أنفسهم منزلياً 14 يوماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالبرلمان يعلن إصابة أول نائب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.