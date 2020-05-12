محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب استدعاء النائب الهامي عجينة، نائب دائرة بلقاس بالدقهلية، للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين وذلك لسماع الاقوال.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مجلس النواب، مساء الثلاثاء.
ووقعت أزمة مؤخرا بين النائب إلهامي عجينة، بسبب زيارته لمستشفى شربين العام، بمحافظة الدقهلية، وقيامه بنشر فيديو على صفحته بـ"فيسبوك"، من داخل المستشفى، يعلن من خلاله عن وجود إهمال، وعدم تواجد الأطباء وعدم اهتمام الممرضات بالحالات المرضية.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يستدعي إلهامي عجينة للتحقيق في واقعة مستشفى شربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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