محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتور الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والمهندسة يمنى اسماعيل معاون الوزير لشؤون المتحف الكبير. وناقش العناني، آخر التطورات الخاصة بسيناريو العرض المتحفي ونصوص البطاقات التعريفية للقطع الأثرية بقاعات عرض كنوز الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى سيناريو العرض الخاص بالمرحلة الثانية للقاعات الرئيسية بالمتحف.

واجتمع وزير السياحة والآثار مع ممثلي مصلحة سك العملة المصرية، لمناقشة التصميمات الخاصة بالعملات التذكارية التي سيتم إصدارها بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير عام ٢٠٢١.

ووجه الوزير بأن يتم توحيد تصميم العملات المقدمة، وان يتم الاستعانة بالعناصر المعمارية المميزه للمتحف المصري الكبير كالواجهة الأمامية للمتحف وكذلك الاستعانة بأهم القطع المعروضة كقناع الملك توت عنخ آمون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصدار عملات تذكارية.. وزير السياحة والآثار يجتمع بمسؤولي المتحف الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.