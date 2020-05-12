محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أكدت النيابة العامة أن النائب العام المستشار حماده الصاوي، يتابع سير التحقيقات في القضية رقم ٧٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح السلام أول، الخاصة بواقعة مقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق وإحداث إصابة والده بدائرة قسم شرطة السلام.
وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء، أن المتهم في القضية يدعى محمود شاذلي وشهرته "شندي".
وأمر النائب العام بإنهاء التحقيقات واستعجال تقرير الطب الشرعي وإعداد الأوراق للتصرف لتقديم المتهم لمُحاكمة عاجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يتابع سير التحقيقات في واقعة "قتيل السلام" على يد "شندي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.