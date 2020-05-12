النائب العام يتابع سير التحقيقات في واقعة "قتيل السلام" على يد "شندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أكدت النيابة العامة أن النائب العام المستشار حماده الصاوي، يتابع سير التحقيقات في القضية رقم ٧٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح السلام أول، الخاصة بواقعة مقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق وإحداث إصابة والده بدائرة قسم شرطة السلام.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء، أن المتهم في القضية يدعى محمود شاذلي وشهرته "شندي".

وأمر النائب العام بإنهاء التحقيقات واستعجال تقرير الطب الشرعي وإعداد الأوراق للتصرف لتقديم المتهم لمُحاكمة عاجلة.