الداخلية توجه رسالة إلى المواطنين للحد من خطر "كورونا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عندما اتخذت الدولة إجراءات وتدابير احترازية؛ لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" كانت تهدف منها للحفاظ على صحة المواطنين، واتباع كل السبل لمنع انتشاره.

أبرز تلك الإجراءات قرار فتح وغلق المحال التجارية والحرفية وحظر تحرك المواطنين، وتواصل اجهزة وزارة الداخلية جهودها لضمان التطبيق الفعال لتلك القرارت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لها.

الخدمات الأمنية تتابع ميدانيا تنفيذ قرارات غلق المحلات في موعدها، ومدى التزام القائمين عليها، ولا تترد في تحرير محاضر للمخالفين بما يمثل رادعا للجميع، ويؤدي إلى مزيد من الالتزام.

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وحرصت أجهزة الوزارة على منع تجمعات المواطنين التي تمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس خاصة الكورنيش والشوارع التي تضم محلات المأكولات، وتكثيف أمني لمنع تلك التجمعات بواسطة الأقوال المتحركة والتعامل الفوري مع المخالفين.

وناشدت وزارة الداخلية -في مقطع فيديو أعده قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة- الجميع الالتزام بالضوابط المحددة؛ حرصا على سلامتهم وصحتهم.