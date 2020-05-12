"زحمة قبل الفطار".. تباطؤ في محاور العاصمة وكثافات بشوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، زحاما مروريا في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الثلاثاء.

البداية من القطاع الدائري، إذ رصدت الخدمات كثافات متحركة للقادم من نفق السلام لمسطرد، ومن كارفورالمعادي إلى المنيب، والمتجه من المريوطية إلى المنيب.

زحام مروري أعلى محور 26 يوليو اتجاه محور روض الفرج، وأعلى منطقة ناهيا اتجاه ميدان لبنان وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.

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في العاصمة، رصدت الغرفة زحاما متوسطا بطريق صلاح سالم من كوبري أكتوبر لنفق العروبة، ومن كوبري الجلاء لنفق العروبة أيضا، الأمر نفسه بنفق الأزهر اتجاه وسط المدينة.

وبالنسبة للحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من المهندسين لرمسيس، ومن الأوتوستراد لرمسيس أيضا، الأمر نفسه أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين.

بالانتقال إلى محاور محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات كثافات معتادة بشارعي الهرم وفيصل وميدان الجيزة، الأمر نفسه بشارعي الجامعة والسودان.

شارع النيل السياحي اتجاه العجوزة وكيت كات يشهد زحاما مروريا، وأيضا شارع التحرير بمحيط محطة مترو البحوث حتى ميدان الجلاء بالدقي.