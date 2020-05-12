انتشال جثة شاب غريق في البدرشين.. وأهالي: "كان بيطهر الترعة فوقع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الأمن بالجيزة، الثلاثاء، جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى العميد حسام لافي، مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من نقطة شرطة سقارة بغرق شاب في ترعة أسفل كوبري السلخانة.

انتقلت قوة من القسم تحت إشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين, واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان أفادوا بأنه أثناء مباشرة "رضا.ج"، 17 سنة، أعمال تطهير الترعة صباح اليوم، اختل توازنه وسقط ليفارق الحياة غرقا واصفين الواقعة "كان شغال بالكراكة بيطهر الترعة فوقع".

استعانت القوات بمعدات الوحدة المحلية لسقارة، وجرى انتشال الجثة بعد نحو 3 ساعات، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصربح بالدفن.