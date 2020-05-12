أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن شروط التصالح في مخالفات البناء بعد أزمة كوبري الزمر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن شروط التصالح في مخالفات البناء بعد أزمة كوبري الزمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب مشروع كوبري محور ترعة الزمر، في أزمة كوبري ترعة الزمر في إثارة جدل واسع خلال اليومين الماضيين، حول البناء المخالف، وموقف العمارات المخالفة، والذي تصل تكلفته إلى 3.9 مليار جنيه، والذي يعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، ما يؤدي لتقليل وقت الرحلات، وخفض نسب التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء وجاءت كالتالي:

- عام 2019 أقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء

- منح المخالفين فرصة حتى يوم 9 يونيو المقبل للتقدم بطلبات التصالح.

- عمارات ترعة الزمر لا تخضع للبنود الحالية في التصالح وصدر لها قرار إزالة منذ فترة.

- تخطيط كوبري محور الزمر سليم في تصميمه.

- يتم بحث الموقف الحالي مع محافظة الجيزة لتحديد كيفية التعامل مع الموقف.

- يحظر التصالح في مخالفات البناء المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

- ينطبق على المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ومن ضمن شروط قانون التصالح في مخالفات البناء

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