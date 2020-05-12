أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تنعي وفاة أول مصابة بكورونا داخل ماسبيرو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تنعي وفاة أول مصابة بكورونا داخل ماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، رشا حلمي الجعفري، المحاسبة بقطاع الأخبار بماسبيرو، والتي وافتها المنيه اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن رشا حلمي تعالج من مرض السكر والتهاب مزمن بالكبد، وكان آخر دخول لها مبني ماسبيرو يوم ١٩ مارس، لمنحها إجازة استثنائية للأمراض المزمنة، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، ويوم الأحد الماضي دخلت المستشفى حميات إمبابة، وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفيت صباح اليوم.

وأضافت الهيئة: "رحم الله الزميلة، وتدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها وزملائها الصبر والسلوان".

وأكدت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، أنها كانت تتابع حالة الزميلة منذ دخولها المستشفى، وفي تواصل دائم مع زوجها، وتم اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، والمتبعة بمبنى الوطنية للإعلام.

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وكانت قد توفيت فجر اليوم الثلاثاء، رشا حلمي الموظفة بقطاع الأخبار بماسبيرو، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ أيام.

وكانت الموظفة قد أصيبت بالفيروس منذ أيام، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات، وتولى عصام عزوز رئيس رعاية ماسبيرو متابعة حالتها حتى توفت صباح اليوم، وذلك أثناء فترة تلقيها العلاج.

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، الراحلة.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له: "فقدنا زميلة عزيزة، كانت نموزجًا ومثالًا واضحًا للالتزام في العمل الإعلامي، اللهم اغفر لها وارحمها، واجعل أيام مرضها شفيعًا لها، رحم الله الزميلة رشا حلمي، وألهمنا وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".