أخبار مصر | قرينة الرئيس توجه رسالة مهمة لـ"ممرضي" و"ممرضات" في يومهم العالمي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرينة الرئيس توجه رسالة مهمة لـ"ممرضي" و"ممرضات" في يومهم العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة تحية وشكر وتقدير وخالص التھنئة لكل ممرضي وممرضات مصر في الیوم العالمي للتمریض.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها: "تلك الأیدي الطیبة التي تجسد بعملھا أسمى معاني التضحیة والرحمة في سبیل رعایة المرضى وإعانتھم، فھم عون وسند لوطنھم في أشد الظروف محنة، وقد ضربوا المثل العظیمة فى العمل الدؤوب، وتقدمھم فى الصفوف الأولى لمواجھة انتشار فیروس كورونا بشجاعة وإیثار لا مثیل لھم".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "في يوم التمريض العالمي، وبالأصالة عن نفسي وعن الشعب المصري العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه.".