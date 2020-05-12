مصر | الرقابة الإدارية تضبط مسؤولين بالضرائب وإسكان بنى سويف لتقاضيهم رشاوى

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرقابة الإدارية تضبط مسؤولين بالضرائب وإسكان بنى سويف لتقاضيهم رشاوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، عقب حصوله وتقاضيه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مصنع للاستيك مقابل قيام المتهم بالإخلال بواجبات وظيفته بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة علي المصنع بمبلغ ٧٥٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

جاء ذلك في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي من سداد مستحقات الدولة.

كما ألقت الهيئة القبض أيضًا على كبير مهندسين بدرجة مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف، عقب حصول المتهمة على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند إليهم بعض المشروعات من مديرية الإسكان، وذلك مقابل قيامها بتسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات المالية المستحقة للمقاول عن أعمال ترميم مستشفى الإغاثة بالمحافظة والبالغ قيمتها بحوالى ٢٥٠ ألف جنيه، وكذلك تسهيلها اعتماد الأعمال المُنفذة له عن عملية ترميم مستشفى الرمد، وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت بحبسها.

‏وفي إطار استمرار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال الرقابة على الاتجار بالمستلزمات والأدوات الطبية المغشوشة، والسلع الغذائية الفاسدة، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظات فقد تم ضبط 17571 كمامة و٢٧٥٠ قفاز طبي، و٢٠٣٨٨٤ سرنجة مجهولى المصدر، بالإضافة إلى ٨٦٣٢ لتر من مادتى الكُحل والكلور، و١٤١٢ كيلو من مادتى الفزلين والجلسرين، و٥٠٠ عبوة من الجيل، ٢٧٩٣ قرص أدوية مخدرة، كما تم ضبط حوالى ٨ طن أغذية منتهية الصلاحية، وعدة ورش لتصنيع الأغذية الفاسدة مجهولة المصدر، والمستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات وذلك بمحافظات ‏كل من (الغربية والمنوفيه وأسيوط والشرقيه والدقهلية) حيث اتُخذت جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المضبوطه وعرض المخالفين على النيابات العامة المختصة لاتخاذ مايلزم بشأنهم.

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قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، عودة العمل لمحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف العالي، والمحاكم الابتدائية والمتخصصة تدريجيا عقب عيد الفطر المبارك، جاء هذا القرار عقب قرار سابق صدر عن المجلس اليوم، بعودة العمل يوم السبت المقبل الموافق 15 مايو الجاري.

وشدد عصر على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن، صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس.

وفي سياق آخر، دعا المستشار حمادة الصاوي النائب العام، لاجتماع طارئ غدًا الأربعاء، للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "video conference" برئاسته، بصفته رئيسًا للجمعية.

يأتي ذلك لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المُطبقة بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًا والمسجونين على النحو الذي لا يخل بقواعد العدالة الجنائية وحسن تطبيق القانون.

ويضم الاجتماع، النواب العموم للدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للجمعية؛ وهم المستشار الدكتور النائب العام لمملكة البحرين - أمين عام الجمعية -، وفضيلة الشيخ النائب العام للمملكة العربية السعودية - نائب رئيس الجمعية لمنطقة الخليج العربية -، والسيد المستشار رئيس النيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية - نائب رئيس الجمعية لمنطقة الشام -، والسيد المستشار الدكتور رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية - رئيس الجمعية للمغرب العربي -، والسيد المستشار النائب العام لدولة فلسطين.