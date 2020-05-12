شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يعلن إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر رفيع المستوى في مجلس النواب، إن الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أكدت إيجابية تحليل إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن النائبة محتجزة الآن في قصر العيني الفرنساوي، ولفت إلى أن حالتها مستقرة.

وأكد المصدر تواصل المجلس مع قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية داخل المجلس، مشددًا على أن وزارة الصحة ردت علينا بأن إجراءات التعقيم والكمامات التي تتم في البرلمان كافية.