شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا الطقس بداية من الخميس المقبل.. بيان عاجل من هيئة الأرصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارا من الخميس ١٤ مايو وحتى يوم الاثنين ١٨ مايو الجارى على الاقل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وأضاف بيان للهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

وتابع البيان وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد ١٦ مايو الجارى، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن القاهرة الكبرى أوضح البيان أنه من المنتظر أن تتعرض اعتبارا من الخميس ١٤ مايو وحتى يوم الاثنين ١٨ مايو الجارى على الاقل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ١٦ مايو وحتى الاثنين ١٨ مايو من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة.

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى كالأتي:

القاهرة ( ٣٨ -٤٢ )، ( ٢٢-٢٦ )

الوجه البحرى ( ٣٨- ٤١ )، (٢١- ٢٥)

السواحل الشمالية ( ٣٠- ٣٥ )، (١٩- ٢١)

جنوب سيناء ( ٣٨- ٤٠ )، ( ٢٣- ٢٥ )

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شمال الصعيد ( ٤١- ٤٢ )، ( ٢٣ -٢٦ )

جنوب الصعيد ( ٤٢- ٤٣ )، ( ٢٥- ٢٨ ) .

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الاثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.