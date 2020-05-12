شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تعلن وفاة «رشا الجعفري» متأثرة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، وفاة الزميلة رشا الجعفري المحاسبة بقطاع الأخبار، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام الزميلة: «ببالغ الحزن تنعي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الزميلة رشا حلمي الجعفري، المحاسبة بقطاع الأخبار والتي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.»

وكانت رشا حلمي تعالج من مرض السكر والتهاب مزمن بالكبد وكان أخر دخول لها مبنى ماسبيرو يوم ١٩ مارس لمنحها إجازة استثنائية للأمراض المزمنة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ويوم الأحد الماضي دخلت الزميلة المستشفى حميات إمبابة وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وتوفيت صباح اليوم .

وتؤكد الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للاعلام انها كانت تتابع حالة الزميلة منذ دخولها المستشفى وفي تواصل دائم مع زوجها وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والمتبعة بمبنى الوطنية للإعلام.