شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف شارع «المطبعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، أعمال رصف شارع المطبعة بحى الطالبية، والذى يعد أحد الشوارع الحيوية والرابطة بين شارعي الهرم وفيصل، والتي سوف يتم استخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ بتنفيذ الاعمال بأعلي المعايير ومتابعة يومية لالتزام الشركة بالمواصفات المحددة مع التأكيد على رفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطي ورفع أي إشغالات أو تعديات للمحال بالشارع لتتكامل أعمال التطوير.

وتفقد المحافظ ميدان الرماية والمناطق المحيطة به موجها الخدمات المرورية المتواجدة بالمنطقة برفع سيارة متعدية على الرصيف ومتابعة دورية للالتزام بتنفيذ قرار عدم التعدي على الأرصفة المخصصة للمشاة بركن السيارات .

كما تفقد المحافظ محور 26 يوليو لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير لبعض الشرائح على المحور موجها بدعم المنطقة بسور خرساني من الأسفل وحديدي من الأعلى للحد من حوادث السيارات ومنع سقوطها أسفل المحور مع مراعاة المظهر العام للمحور أثناء العمل، موجهًا الشركة المسئولة عن الأعمال بسرعة إنهائها ومراعاة العواكس والحارات المرورية.

كما وجه المحافظ بصيانة شاملة لأعمدة الإنارة أعلى المحور، ودعمه بأعمدة إضافية في المناطق التي بحاجة إلى ذلك.

كما تفقد «راشد» شوارع جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز، موجهًا برفع أي دراجات بخارية أو مركبات من أعلى الرصيف والتأكيد على عدم تكرار تلك السلوكيات حفاظاً على الرصيف ومنع تهالكه، موجهًا بسحب رخص عددًا من السيارات لوقوفها أعلى الرصيف، وتنفيذ الغرامات المقررة في هذا الشأن، مؤكدًا على الخدمات المرورية المتواجدة باستدعاء أوناش لرفع السيارات فورًا.

كما تابع «راشد» المراحل النهائية من أعمال تطوير شارع سليمان جوهر بحي الدقي، موجهًا بالالتزام بكافة المعايير المحددة.

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كما قاد محافظ الجيزة حملة لرفع الأوتاد الحديدية التي تستخدم في حجز أماكن لركن السيارات بالشوارع، مشددًا على رفع أي أوتاد حديدية وتوقيع غرامات مشددة ومحاضر إتلاف طبقة رصف على المخالفين للتعدي على حرم الطريق.