شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تدعيم أسطول عربات السكة الحديد خطوة هامة في «التنمية المستدامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في مستهل زيارة الوزير للمحافظة، والتي بدأت بتفقد ورش كوم أبوراضي بمركز الواسطى، المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والعربات المميزة والمطورة، وذلك في حضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وتابع الوزير والمحافظ أعمال التطوير الشامل للبنية التحتية بالورشة (أنظمة الحريق والمياه والصرف..)، وأكد الوزير أن قطار تطوير الورش يسير بقوة، مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للورش سيتم إمدادها بأفضل الأجهزة والمعدات الحديثة وقطع الغيار الأصلية مع وجود خبراء ومتخصصين أجانب من الشركات المصنعة في بعض الورش لنقل الخبرات للعمالة المصرية والإشراف على أعمال إعادة التأهيل والصيانة.

وتفقد الوزير والمحافظ أقسام الورشة المختلفة وتابع أعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات العادية، حيث تنفذ الورشة عمرة 125 عربة شهريًا، حيث تم الانتهاء من تطوير 84 عربة، وجاري العمل في عدد 6 عربات الأخيرة، وسيتم الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد، مما سيساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

من جانبه، أكد محافظ بني سويف على أهمية زيارة وزير النقل للمحافظة، ورفعها الروح المعنوية للعمال، حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تشهد متابعة ميدانية من الوزير، مشيدًا بالخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد المصرية خاصة بمنطقة الصعيد، والتي تأتي خطة المحافظة ضمن خطة طموحة للدولة للتنمية المستدامة والشاملة التي تتضمن محاورها النهوض بالصعيد وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

وزير النقل يزور محافظة بني سويف

وزير النقل يزور محافظة بني سويف

وزير النقل يزور محافظة بني سويف

وزير النقل يزور محافظة بني سويف