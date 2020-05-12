شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تنعي الفنان إبراهيم نصر: «أسلوبه في التمثيل مدرسة مستقلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات الفنان إبراهيم نصر الذي غيبه الموت، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 74 عامًا.

وقالت «عبدالدايم» إن الراحل أحد صناع البهجة في عالم الكوميديا، ويعد أسلوبه في التمثيل مدرسة مستقلة ومميزة.

يذكر أن الراحل إبراهيم نصر، ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة. بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.