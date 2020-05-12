شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمراض صدر: «الكمامة أصبحت لا غنى عنها زي الموبيل والهدوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري أمراض الصدر ومدير مستشفي صدر العباسية سابقاً، عن كيف يمكن للمصريين التعايش بالكمامة في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عبدالمجيد، في تصريحات لبرنامج «شارع مصر»، مع هاجر جميل، على محطة شعبي إف إم الإذاعية: «على الجميع التعايش مع الكمامة فهي تحولت لجزء أساسي في الحياة زي الملابس والموبيل في حياتنا أصبح ارتداء الكمامة أمر لا غنى عنه».

وتابع: «يفضل دائماً ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل وخلعها فور العودة عليه»، كاشفاً عن الأنواع المتعددة المتواجدة في الأسواق، قائلاً: «أن هناك نوع غالي في الأسواق ليس ضرروياً للمواطن العادي بل هو نوع يستخدمه أكثر الأطباء والممرضين لتعاملهم المباشر مع المرضي».

وأكمل: «هناك نوع آخر الذي يأخذ اللون الأزرق الفاتح والمنتشر هو الأنسب للمواطن العادي، وسعر الكمامة ما بين 2-4 جنيه، فهو نوع يحمي بنسبة 95% من الفيروسات والبكتيريا، اما كمامات القماش لا يفضل الاعتماد عليها فهي تمرر الفيروسات والبكتيريا وليست مصدر كبير آمان»، وختم حديثه مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها من التباعد الإجتماعي وغسل اليدين باستمرار.