شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: 82% نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية في مواعيدها المحددة.

وقال «شوشة»، خلال الاجتماع التنفيذي لمناقشة الخطة، بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد عبدالخالق مدير عام إدارة التخطيط في ديوان عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن والجهات المعنية، إن نسبة تنفيذ المشروعات على مستوى مشروعات الخطة بلغت 82 %، وذلك بالرغم من الظروف الحالية التي تعيشها المحافظة، حيث بلغ إجمالي المنصرف مبلغ 209 ملايين و903 آلاف جنيه في مختلف القطاعات. وأصدر المحافظ توجيهاته بإنهاء العمل في كافة المشروعات وختام الأعمال نهاية الشهر الجاري.

وأكد المحافظ مجددا على شكره للعاملين في القطاع الطبي لجهودهم في الحفاظ على خلو المحافظة من الإصابة بفيروس كورونا بفضل جهود العاملين في قطاع الصحة وتعاون باقى الأجهزة والجهات المعنية.

وأعلن أن محافظة شمال سيناء كانت سباقة في اتخاذ الإجراءات والتزام الأهالي بالقرارات التي اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس، حيث اتخذت عددا من الإجراءات لمجابهة الفيروس مثل منع التجمعات وإقامة الأفراح والعزاء وتخفيض عدد العمالة في المصالح الحكومية، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع مختلف الحالات.

ومن جانبه، أكد محمد عبدالخالق، مدير عام إدارة التخطيط في ديوان عام المحافظة، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تبلغ 261 مليون و131 ألف جنيه، من بينها 255 مليون و480 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيه كتمويل ذاتى، مشيرا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مختلف مراكز المحافظة متباينة ما بين 47 و99 %.

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اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

اجتماع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء