انتصار السيسي تهنئ «التمريض» في يومهم العالمي: أیدي طیبة تجسد معاني التضحیة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ممرضي وممرضات مصر￼￼￼ في الیوم العالمي للتمریض. وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء: «خالص التھنئة لكل ممرضي وممرضات مصر￼￼￼ في الیوم العالمي للتمریض، تلك الأیدي الطیبة التي تجسد بعملھا أسمى معاني التضحیة والرحمة في سبیل رعایة المرضى وإعانتھم، فھم عون وسند لوطنھم في أشد الظروف محنة، وقد ضربوا المثل العظیمة في العمل الدؤوب، وتقدمھم في الصفوف الأولى لمواجھة انتشار فیروس كورونا بشجاعة وإیثار لا مثیل لھم». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 9,746

تعافي 2,172

وفيات 533

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